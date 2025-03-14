Центробанк России может поднять ключевую ставку уже 21 марта

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России рассмотрит возможность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 21 марта.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Центральный банк России

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отметил, что поступившие с середины февраля данные не внесли значительных изменений в экономическую картину.

На предыдущем заседании 14 февраля регулятор уже заявлял о готовности обсуждать необходимость дальнейшего повышения ставки, пишет ТАСС.

Решение ЦБ будет зависеть от текущей макроэкономической ситуации, инфляционных рисков и других факторов.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.



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