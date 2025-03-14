Центробанк России может поднять ключевую ставку уже 21 марта

Центробанк России рассмотрит возможность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 21 марта.
Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отметил, что поступившие с середины февраля данные не внесли значительных изменений в экономическую картину.
На предыдущем заседании 14 февраля регулятор уже заявлял о готовности обсуждать необходимость дальнейшего повышения ставки, пишет ТАСС.
Решение ЦБ будет зависеть от текущей макроэкономической ситуации, инфляционных рисков и других факторов.
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.
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