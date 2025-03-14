Крупнейшая экономика еврозоны находится на краю пропасти

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Аналитики Кильского института мировой экономики (IfW) прогнозируют, что экономика Германии завершит 2025 год без роста, оставаясь в состоянии стагнации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Эксперты отмечают, что крупнейшая экономика еврозоны столкнется с полноценной рецессией, усугубляемой структурными проблемами и усилением международной конкуренции.

Дополнительные риски создают возможные импортные пошлины со стороны США при президенте Дональде Трампе, что может негативно сказаться на немецком экспорте.

Рецессия обычно сопровождается снижением темпов экономического роста, падением производства и ростом безработицы, пишет "Интерфакс" .

По мнению специалистов, кризисные явления в экономике ФРГ сохранятся в течение 2025 года, ограничивая перспективы быстрого восстановления.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.



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