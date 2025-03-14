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Торговая война продолжается: Трамп угрожает 200%-ными пошлинами на алкоголь из Европы

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Экономика

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением 200%-ных пошлин на вина, шампанские и другие алкогольные напитки из стран Евросоюза, если ЕС не пересмотрит свое решение о 50%-ной пошлине на американский бурбон.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

По словам Трампа, Евросоюз является "одной из самых враждебных и злоупотребляющих налогами и тарифами организаций в мире" и был создан "лишь для того, чтобы получать выгоду от США".

Президент подчеркнул, что если ЕС не отменит пошлину немедленно, Вашингтон введет ответные меры, что, по его мнению, окажет поддержку американскому винному и шампанскому бизнесу.

Этот шаг может усугубить торговое противостояние между США и ЕС, особенно в сфере алкогольного рынка, где Европа традиционно занимает сильные позиции.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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