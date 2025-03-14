Забудьте о преференциях: Путин отправил послание западным компаниям

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что западные компании, желающие вернуться на российский рынок, получат такую возможность, однако никаких специальных преференций для них предоставлено не будет.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что Москва ведет переговоры с рядом иностранных компаний в закрытом режиме.

Однако, по его словам, условия их работы в России будут такими же, как и для остальных участников рынка.

Ранее многие западные компании покинули российский рынок в связи с санкциями и изменившейся геополитической ситуацией.

Теперь часть из них рассматривает возможность возвращения, но российские власти не планируют предоставлять им особые льготы или привилегии.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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