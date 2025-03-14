Сенсационный поворот: США готовы сотрудничать с Газпромом

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно сообщениям агентства Bloomberg, США обсуждают с Россией возможность будущего сотрудничества с "Газпромом" в международных проектах.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Обсуждения находятся на ранней стадии и могут быть частью более широких усилий США по ослаблению связей России с Китаем и Ираном. Пока неясно, кто конкретно участвует в переговорах с обеих сторон.

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал Европу за зависимость от российского газа и стремился расширить продажи американского сжиженного природного газа в европейские страны.

Если соглашение между США и Россией по газу будет достигнуто, это может свидетельствовать о значительном изменении энергетической политики США.

Кроме того, по данным Financial Times, Маттиас Варниг, исполнительный директор компании-оператора "Северного потока — 2" и близкий соратник Владимира Путина, пытается возобновить работу газопровода с поддержкой американских инвесторов.

Этот шаг направлен на прекращение конфликта в Украине и укрепление экономических связей между США и Россией при администрации Трампа.

Однако для реализации этого плана необходимо снять американские санкции, получить согласие России на возобновление продаж газа и одобрение Германии на поставки газа в Европу.

Уточнения

«Се́верный пото́к — 2» (англ «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток».



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