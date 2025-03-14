Без лишних хлопот! В России тестируют сервис по поиску подработки

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России стартовало тестирование сервиса временной занятости "Авито Подработка".

Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клавиатура ноутбука

Он разработан компанией "Авито Гиг Решения". Этот сервис отвечает на дефицит кадров, предлагая бизнес-заказчикам решение для привлечения временных специалистов.

По данным "Авито", интерес россиян к подработке в 2024 году увеличился на 49% по сравнению с 2023 годом, а количество вакансий с возможностью подработки возросло на 43%. Иван Гуз, управляющий партнер "Авито", подчеркнул, что сервис сочетает технологии и рыночный спрос, позволяя гибко планировать рабочий график и управлять доходами, что помогает решить проблему нехватки кадров.

Сервис интегрирован с обновленным мобильным приложением "Авито", а в будущем планируется его интеграция с веб-версией. Все процессы происходят онлайн, без необходимости собеседований.

На данный момент доступны смены от крупных компаний в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Главные направления для подработки включают обслуживание покупателей, выкладку продукции, упаковку товаров, сортировку посылок и уборку помещений.

Пользователи могут выбрать дату для подработки до 30 марта и заранее запланировать свою смену, пишет sakh.online.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.



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