Без лишних хлопот! В России тестируют сервис по поиску подработки

В России стартовало тестирование сервиса временной занятости "Авито Подработка".
Он разработан компанией "Авито Гиг Решения". Этот сервис отвечает на дефицит кадров, предлагая бизнес-заказчикам решение для привлечения временных специалистов.
По данным "Авито", интерес россиян к подработке в 2024 году увеличился на 49% по сравнению с 2023 годом, а количество вакансий с возможностью подработки возросло на 43%. Иван Гуз, управляющий партнер "Авито", подчеркнул, что сервис сочетает технологии и рыночный спрос, позволяя гибко планировать рабочий график и управлять доходами, что помогает решить проблему нехватки кадров.
Сервис интегрирован с обновленным мобильным приложением "Авито", а в будущем планируется его интеграция с веб-версией. Все процессы происходят онлайн, без необходимости собеседований.
На данный момент доступны смены от крупных компаний в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Главные направления для подработки включают обслуживание покупателей, выкладку продукции, упаковку товаров, сортировку посылок и уборку помещений.
Пользователи могут выбрать дату для подработки до 30 марта и заранее запланировать свою смену, пишет sakh.online.
Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.
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