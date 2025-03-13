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Ростислав Ищенко: США могут обрушить российскую экономику через Китай

0:54
Экономика

Политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что США могут нанести серьезный удар по российской экономике, используя зависимость Китая от мировых рынков, пишет EADaily.

Инфляция
Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инфляция

Он отметил, что если торговые потоки с Китаем будут перекрыты, это приведет к краху китайской экономики, что, в свою очередь, негативно скажется на России как на одном из основных торговых партнеров Китая.

Ищенко подчеркнул, что такой сценарий потребует около 10 лет, в течение которых США должны сосредоточиться на собственном производстве и вернуть промышленность, которая была выведена за границу. Он добавил, что необходимость уменьшить зависимость от китайского производства станет важной задачей для американской экономики.

По его словам, в этот период американские "трамписты" могут продолжать давление на Россию санкциями.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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