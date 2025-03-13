Ростислав Ищенко: США могут обрушить российскую экономику через Китай

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что США могут нанести серьезный удар по российской экономике, используя зависимость Китая от мировых рынков, пишет EADaily.

Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инфляция

Он отметил, что если торговые потоки с Китаем будут перекрыты, это приведет к краху китайской экономики, что, в свою очередь, негативно скажется на России как на одном из основных торговых партнеров Китая.

Ищенко подчеркнул, что такой сценарий потребует около 10 лет, в течение которых США должны сосредоточиться на собственном производстве и вернуть промышленность, которая была выведена за границу. Он добавил, что необходимость уменьшить зависимость от китайского производства станет важной задачей для американской экономики.

По его словам, в этот период американские "трамписты" могут продолжать давление на Россию санкциями.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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