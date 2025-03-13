Банк России: возможность повышения ключевой ставки останется на повестке дня

Банк России подтвердил, что на ближайшем заседании будет оцениваться целесообразность повышения ключевой ставки.
Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что данные, полученные после февральского заседания, не существенно меняют общую картину. Он отметил, что прошло слишком мало времени с момента последнего заседания, чтобы сделать какие-либо значительные выводы.
Заботкин также ответил на вопрос о возможности снижения ставки, указав, что на мартовском заседании основное внимание будет уделено вариантам сохранения или повышения ставки. Дискуссия по этим вопросам будет зависеть от участников обсуждения, и вероятно, что на заседании будут представлены аргументы как за, так и против повышения ставки.
Банк России в феврале оставил ключевую ставку на уровне 21% и сообщил, что решение о её повышении будет приниматься с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится 21 марта.
По последним данным Росстата, инфляция в России в феврале 2025 года составила 0,81%, выросшая с 1,23% в январе. Годовая инфляция также увеличилась до 10,06%, что выше ожиданий аналитиков, пишет ТАСС.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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