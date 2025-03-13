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Банк России: возможность повышения ключевой ставки останется на повестке дня

Экономика

Банк России подтвердил, что на ближайшем заседании будет оцениваться целесообразность повышения ключевой ставки.

Банк России
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что данные, полученные после февральского заседания, не существенно меняют общую картину. Он отметил, что прошло слишком мало времени с момента последнего заседания, чтобы сделать какие-либо значительные выводы.

Заботкин также ответил на вопрос о возможности снижения ставки, указав, что на мартовском заседании основное внимание будет уделено вариантам сохранения или повышения ставки. Дискуссия по этим вопросам будет зависеть от участников обсуждения, и вероятно, что на заседании будут представлены аргументы как за, так и против повышения ставки.

Банк России в феврале оставил ключевую ставку на уровне 21% и сообщил, что решение о её повышении будет приниматься с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится 21 марта.

По последним данным Росстата, инфляция в России в феврале 2025 года составила 0,81%, выросшая с 1,23% в январе. Годовая инфляция также увеличилась до 10,06%, что выше ожиданий аналитиков, пишет ТАСС.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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