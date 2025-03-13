Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Убегать или драться? Как правильно вести себя при нападении собаки
От бедного до дворянина за 5 минут: как тысячи людей скупают французские замки
Трамп настроен серьезно: Америка аннексирует Гренландию
Ликвидация Трампа — Запад узнал о готовности Киева устранить президента США
Единая линия — РФ и Белоруссия осудили давление на независимые страны
Роналдо снял свою кандидатуру на пост президента CBF
Ошибка, из-за которой тесто не поднимается — даже опытные хозяйки забывают об этом
Россия сохранит за собой освобожденные территории — Трамп заявил о территориальных уступках
Устойчивые бактерии атакуют: почему экология важнее, чем мы думали

Акции Rolls-Royce взлетают: 32% роста за две недели и 808% за три года

1:37
Экономика

Акции Rolls-Royce (Великобритания) увеличились на 32% за последние две недели, что привело к общему росту на 808% за три года.

логотип Rolls-Royce
Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
логотип Rolls-Royce

Это означает, что 10 000 фунтов стерлингов (около 1 123 300 рублей), вложенные в акции компании две недели назад, теперь стоят 13 200 фунтов стерлингов (1 482 756 рублей). 

Причиной такого роста стали высокие финансовые показатели, стратегические объявления и положительные рыночные тренды.

27 февраля Rolls-Royce сообщила о 55% увеличении базовой операционной прибыли, которая достигла 2,5 миллиарда фунтов в 2024 году, благодаря успехам в гражданской аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и энергетических системах. Компания восстановила дивиденды в размере 6 пенсов (около 675 рублей) на акцию и объявила о выкупе акций на сумму 1 миллиард фунтов.

Несмотря на высокий коэффициент P/E в 31,5, что может указывать на то, что акции выглядят дорогими по сравнению с другими на FTSE 100, Rolls-Royce активно восстанавливается после пандемии и привлекает доверие инвесторов. Прогнозируемый рост прибыли составляет 28,1% в год в течение следующих трех-пяти лет, пишет uk.finance.

Уточнения

Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область
Военные новости
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область Аудио 
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Новости спорта
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт Аудио 
Популярное
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца

Узнайте, как выбрать правильную температуру для стирки полотенец, чтобы избежать бактерий и неприятных запахов. Поделимся полезными советами по уходу!

Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки? Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
Цена на золото установила новый рекорд
Убегать или драться? Как правильно вести себя при нападении собаки
От бедного до дворянина за 5 минут: как тысячи людей скупают французские замки
Трамп настроен серьезно: Америка аннексирует Гренландию
Ликвидация Трампа — Запад узнал о готовности Киева устранить президента США
Единая линия — РФ и Белоруссия осудили давление на независимые страны
Роналдо снял свою кандидатуру на пост президента CBF
Ошибка, из-за которой тесто не поднимается — даже опытные хозяйки забывают об этом
Россия сохранит за собой освобожденные территории — Трамп заявил о территориальных уступках
Устойчивые бактерии атакуют: почему экология важнее, чем мы думали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.