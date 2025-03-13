Акции Rolls-Royce взлетают: 32% роста за две недели и 808% за три года

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции Rolls-Royce (Великобритания) увеличились на 32% за последние две недели, что привело к общему росту на 808% за три года.

Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ логотип Rolls-Royce

Это означает, что 10 000 фунтов стерлингов (около 1 123 300 рублей), вложенные в акции компании две недели назад, теперь стоят 13 200 фунтов стерлингов (1 482 756 рублей).

Причиной такого роста стали высокие финансовые показатели, стратегические объявления и положительные рыночные тренды.

27 февраля Rolls-Royce сообщила о 55% увеличении базовой операционной прибыли, которая достигла 2,5 миллиарда фунтов в 2024 году, благодаря успехам в гражданской аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и энергетических системах. Компания восстановила дивиденды в размере 6 пенсов (около 675 рублей) на акцию и объявила о выкупе акций на сумму 1 миллиард фунтов.

Несмотря на высокий коэффициент P/E в 31,5, что может указывать на то, что акции выглядят дорогими по сравнению с другими на FTSE 100, Rolls-Royce активно восстанавливается после пандемии и привлекает доверие инвесторов. Прогнозируемый рост прибыли составляет 28,1% в год в течение следующих трех-пяти лет, пишет uk.finance.

Уточнения

Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.





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