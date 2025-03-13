От зарплаты к пенсии: как обеспечить себе достойные выплаты в будущем

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя пенсия в России опустилась ниже третьей части средней зарплаты в 86 тыс. рублей и составляет 25 тысяч рублей.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Для получения пенсии в 100 тысяч рублей необходимо иметь постоянную зарплату не менее 230 тысяч рублей и непрерывный стаж около 45 лет. Альтернативой является увеличение дохода, чтобы не выходить на пенсию в 75 лет, заявила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Эксперт отметила, что для продления трудовой деятельности до 75 лет важно соответствовать рыночным требованиям. Нужно обладать навыками в IT-сфере, уметь общаться на понятном языке и сохранять здоровье для продолжения восьмичасового рабочего дня. Человеку следует оставаться экономически активным и доступным.

Литвиненко также подчеркнула, что в будущем работодатели будут стремиться повышать эффективность эмоционального капитала сотрудников, чтобы работники могли сосредоточиться на решении задач, а не на борьбе с негативными эмоциями, влияющими на их здоровье и атмосферу в коллективе.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.





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