Рынок антиквариата — как инвестировать в прошлое с умом

3:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Антиквариат — ликвидный финансовый инструмент. Предметы антиквариата, к примеру, картины, старинные книги, оружие, мебель, традиционно имеют высокую стоимость и служат отличными инвестициями. Несмотря на сложные экономические ситуации, находятся люди, готовые инвестировать в антиквариат.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info антиквариат

Антиквар ООО "Антик Палас", генеральный директор галереи антиквариата Манукян Елена в интервью Pravda. Ru рассказала, как продвигается торговля старинными ценными предметами, в чем плюсы и минусы таких инвестиций и какие возрастные критерии имеет антиквариат в России.

По словам эксперта, живопись всегда была особенно востребованной, независимо от экономической ситуации в стране. Например, работы известных художников сохраняют свою ценность даже в сложные времена.

"Не может быть такого, что картина Айвазовского будет стоить 3 копейки. Это всегда высокий ценник. И на моей практике, я уже 13 лет в этом бизнесе, цены на него только повышаются", — отметила Манукян.

Что касается прикладного искусства, то фарфор также имеет высокий спрос, особенно изделия Императорского фарфорового завода, выпущенные до революции. Известные мастера-мебельщики, такие как Франсуа Линк и Поль Сармани, всегда ценились и их изделия продолжают расти в цене.

"Антиквариат продается за счет таланта и громких имен своих авторов", — напомнила эксперт.

Правильный выбор антиквариата, может стать не просто вложением, но и возможностью приумножения капитала, особенно с помощью опытного арт-дилера, который поможет найти редкие и ценные экземпляры, подчеркнула собеседница. Однако хороших предметов антиквариата становится все меньше, что приводит к замещению их современным искусством. Это, в свою очередь, связано с маркетинговыми стратегиями, а деньги необходимо куда-то инвестировать.

Что касается плюсов и минусов антикварных инвестиций, то для новичков важно обратиться к опытным профессионалам с хорошей репутацией, чтобы избежать покупки подделок или переоцененных предметов. Оригинальность и сохранность изделия играют ключевую роль в определении цены. Если сохранить антиквариат в хорошем состоянии, он может быть отличным вложением. Чем лучше сохранность предмета, тем выше его цена, что делает оценку сохранности важным аспектом при покупке, отметила Елена Манукян.

Официально считается, что предметы старше 50 лет являются антиквариатом, а то, что моложе, — винтажем. Однако для классических коллекционеров антиквариата важны вещи, созданные до революции 1917 года. Обычно это изделия, датируемые до начала Великой Отечественной войны, включая 30-е и начало 40-х годов. Все, что произведено после 40-х, уже не может считаться антиквариатом в классическом понимании. Если коллекционер ориентируется на более поздние произведения, такие как соцреализм, то у них будут свои критерии. В основном же, антиквариатом считаются предметы, созданные до 40-х годов XX века, заключила эксперт.

Уточнения

Антиквариа́т (лат. antiquus «старый») — художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих значительную ценность. Антиквариат в целом — это старые или редкие художественные произведения или другие ценные вещи, которые являются объектами коллекционирования и торговли. К антикварным предметам наиболее часто относят мебель, антикварные книги, картины, предметы домашнего обихода и т. д.





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