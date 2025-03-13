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Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

3:19
Экономика

Американский доллар теряет позиции в мировой финансовой системе, и Европа не стала исключением. В беспрецедентном решении ряд стран континента ограничил использование американской валюты в торговых и финансовых операциях. Это часть стратегии по снижению зависимости от доллара и укреплению национальных экономик.

Деньги
Фото: flickr.com by 401(К) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Деньги

Такая политика обусловлена геополитической нестабильностью, международными санкциями и экономической волатильностью. Европейские правительства стремятся к большей финансовой независимости и ослаблению контроля США над своими рынками.

Хотя дедолларизация не является новым явлением, ее влияние резко возросло в последние годы, особенно после введения санкций против России в 2022 году. Использование доллара в качестве инструмента политического давления заставило многие страны диверсифицировать валютные резервы и переходить на расчеты в евро, юанях и национальных валютах.

В результате роль доллара в международной торговле постепенно сокращается, а финансовый баланс мира меняется.

Какие европейские страны ограничили доллар?

Некоторые страны приняли конкретные меры для сокращения использования доллара в торговле, финансах и международных расчетах:

  • Россия - с 2022 года активно переводит международные сделки на рубли и другие национальные валюты.
  • Белоруссия - ограничила доступ к доллару и стимулирует использование рубля и юаня.
  • Венгрия - снижает зависимость от доллара в ключевых финансовых операциях.
  • Сербия - увеличивает объем расчетов в евро и рублях, отказываясь от доллара.
  • Турция — хотя полностью не запретила доллар, ввела ограничения на его использование в государственных и коммерческих транзакциях.

Этот процесс может распространиться и на другие европейские страны, которые хотят снизить влияние США на свою экономику.

Какие страны за пределами Европы отказались от доллара?

Дедолларизация распространяется далеко за пределы Европы. Многие страны уже ввели жесткие ограничения на использование американской валюты:

  • Китай - запрещает определенные расчеты в долларах и активно заключает торговые сделки в юанях.
  • Иран - из-за санкций полностью исключил доллар из внешнеэкономической деятельности.
  • Венесуэла - создала финансовую систему, основанную на боливаре и дружественных валютах.
  • Куба - ввела строгие ограничения на использование доллара в экономике.
  • Северная Корея - запрещает доллар в своей финансовой системе и продвигает расчеты в вонах.

Все это сигнализирует о формировании новой многополярной финансовой системы, где доллар уже не является безоговорочным лидером.

Конец доминирования доллара?

Дедолларизация в Европе — лишь одно из звеньев глобальных изменений в мировой финансовой системе. Если этот тренд продолжится, доллар может постепенно утратить свое превосходство, уступив место новому экономическому порядку, где конкурируют сразу несколько валют.

Уточнения

Золотовалютные резервы — государственные высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования. Состоят из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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