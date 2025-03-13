Этот 42-мильный гигант заменит тысячи грузовиков — но есть нюанс

4:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Техасе появился новый технический гигант — самый длинный конвейер в Америке, протянувшийся на 42 мили (67 км). Его скорость передвижения — всего 10 миль в час (16 км/ч), что делает его слишком медленным для грузовика и слишком длинным для поезда.

Фото: www.flickr.com by Питер Крейвен, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ песок

Эта стальная махина под названием The Dune Express принадлежит компании Atlas Energy Solutions и предназначена для транспортировки миллионов тонн песка, используемого при гидроразрыве пласта (фрекинге). Конвейер берет старт в небольшом городе Кермит (Техас), затем пересекает границу штата и доходит до округа Ли в Нью-Мексико.

С высоты конструкция с крышками, напоминающими солнечные панели, может показаться чем-то вроде американских горок. Но её назначение куда прозаичнее — избавить дороги от бесконечных грузовиков с песком и снизить риски аварий.

Зачем нефти конвейер?

В нефтеносном регионе Пермиан-Бейсин дороги буквально забиты многотонными грузовиками, перевозящими песок и другие промышленные материалы. По словам генерального директора Atlas Energy Solutions Джона Тёрнера, это не только неэффективно, но и небезопасно:

"Довольно быстро стало ясно, что перевозка песка грузовиками — не только затратное, но и опасное решение", — говорит он.

Конвейер способен перевозить до 13 тонн песка за раз. Основная часть груза выгружается в силосные хранилища на границе Техаса и Нью-Мексико, после чего оставшийся путь песок преодолевает уже на грузовиках.

Проект стоимостью $400 миллионов

Хотя конвейеры давно используются в промышленности, идея проложить гигантский транспортёр для нефтедобычи стала по-настоящему революционной. Самый длинный конвейер в мире длиной 61 миля (98 км) находится в Западной Сахаре и перевозит фосфор, но The Dune Express - первый в США подобный проект.

Строительство обошлось в 400 миллионов долларов, и чтобы частично покрыть расходы, Atlas Energy Solutions вышла на IPO в марте 2023 года. Первая официальная поставка песка по конвейеру состоялась в январе 2024-го.

Сложности эксплуатации

Одна из главных технических проблем — износ роликов, по которым движется лента. Чтобы избежать внезапных поломок, ролики оборудованы специальными чипами, отслеживающими их состояние.

"Система заранее сигнализирует, когда ролик нужно заменить, что позволяет поддерживать бесперебойную работу конвейера", — объясняет Тёрнер.

Пока что конвейер работает 12-14 часов в сутки на половинной мощности, но к концу года компания планирует перевести его на круглосуточный режим.

Экология: новая угроза или спасение?

Не все в восторге от The Dune Express. Экологи предупреждают, что он может ускорить темпы добычи нефти в регионе, а значит, привести к увеличению выбросов загрязняющих веществ и разливов нефти.

"Помимо прочего, этот проект может привести к еще большему бурению скважин, а значит, и к большему количеству загрязнений", — комментирует директор экологической организации Environment Texas Люк Метцгер.

Особую тревогу вызывает судьба сальвиниевой ящерицы, обитающей в регионе. В 2023 году Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США внесла этот вид в список вымирающих.

Однако местные власти, наоборот, надеются, что конвейер снизит нагрузку на дороги и уменьшит количество аварий.

"Я уверен, что этот проект окажет положительное влияние на наш регион", — говорит комиссар округа Ли Брэд Вебер.

Крупнейший песчаный маршрут в США только набирает обороты

The Dune Express - проект, который уже изменил инфраструктуру нефтедобычи в США. Сокращая транспортные расходы, снижая аварийность на дорогах и ускоряя поставки, он становится новым стандартом в индустрии.

Но остается главный вопрос: что окажется важнее — безопасность и эффективность или потенциальные экологические риски?

Уточнения

Гидравли́ческий разры́в пласта́ (ГРП, англ. hydraulic fracturing), или фре́кинг (fracking) — один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин и увеличения приёмистости нагнетательных скважин.



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