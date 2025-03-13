Работающим пенсионерам положен сюрприз при увольнении: в ГД раскрыли условия

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Работающие пенсионеры при увольнении имеют право на получение заработной платы со всеми начислениями, если иное не оговорено в коллективном договоре или внутреннем соглашении компании.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что многие работодатели устанавливают дополнительные выплаты пенсионерам при увольнении.

Размер таких поощрений определяется внутренними документами компании и может зависеть от различных факторов.

В качестве примера Бессараб привела практику выплат в размере одного оклада при выходе на пенсию в знак благодарности за долгую работу.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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