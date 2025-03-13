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Росстат раскрыл данные о реальной инфляции в России в марте

0:57
Экономика

По данным Росстата, инфляция в России за период с 4 по 10 марта 2025 года составила 0,11%. Неделей ранее, с 25 февраля по 3 марта, показатель находился на уровне 0,15%.

Инфляция
Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инфляция

С начала марта потребительские цены в стране увеличились на 0,17%, а с начала года — на 2,22%. В годовом выражении инфляция по состоянию на 10 марта 2025 года достигла 10,19%.

Эти данные рассчитаны с учётом среднесуточных показателей за аналогичные периоды текущего и прошлого года.

Стоит отметить, что цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, а стоимость дизельного топлива практически не изменились.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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