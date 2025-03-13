Польский транзит поможет: Украина нашла выгоду в импорте газа из США

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина планирует значительно увеличить импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году, используя терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Об этом сообщил генеральный директор компании "Оператор газотранспортных систем Украины" Дмитрий Липпа в интервью Reuters.

По его словам, с апреля по октябрь страна может закупить не менее четырех миллиардов кубометров газа. Исходя из средних рыночных цен, издание оценивает затраты на этот объём в сумму не менее 1 миллиарда долларов.

Липпа подчеркнул, что Украине выгоднее всего получать поставки через Польшу, откуда газ будет поступать в страну постепенно.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



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