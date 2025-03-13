Трамп решил не продлевать действие лицензии для расчётов за российские энергоресурсы

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп не продлил действие генеральной лицензии Министерства финансов США, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через российские банки, находящиеся под санкциями.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Срок действия этой лицензии истёк 12 марта 2025 года, пишет Fox News.

Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы.

Её непродление может привести к росту цен на нефть, по оценкам экспертов, на пять долларов за баррель.

Решение не продлевать лицензию является частью более широкой политики США в отношении России, включая продление санкций, наложенных в разные годы, которые продолжают оказывать влияние на экономические отношения между странами.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



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