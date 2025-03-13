Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы всё делаете неправильно: как на самом деле нужно использовать дезодорант
Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор продлится до 13 апреля
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Запрещённые лайфхаки: эти уловки помогут сэкономить на чемоданах в аэропорту
Дженни из BLACKPINK: от королевы K-pop до иконы стиля
Снимаем лапшу с ушей: секреты идеальной домашней яичной лапши
Уют без тесноты: как визуально увеличить пространство в комнате
Налог на дачу: за что теперь придётся платить, даже если не живёшь там
Кто умнее — мальчики или девочки? Новое исследование ставит всё с ног на голову

Трамп решил не продлевать действие лицензии для расчётов за российские энергоресурсы

1:02
Экономика

Президент США Дональд Трамп не продлил действие генеральной лицензии Министерства финансов США, которая позволяла зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через российские банки, находящиеся под санкциями.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Срок действия этой лицензии истёк 12 марта 2025 года, пишет Fox News.

Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы.

Её непродление может привести к росту цен на нефть, по оценкам экспертов, на пять долларов за баррель.

Решение не продлевать лицензию является частью более широкой политики США в отношении России, включая продление санкций, наложенных в разные годы, которые продолжают оказывать влияние на экономические отношения между странами.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Недвижимость
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают Аудио 
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Наука и техника
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан Аудио 
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Недвижимость
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Сводка с фронта: Киев заявил, что ВСУ останутся в Курской области, Путин надел военную форму — это сигнал Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
Запрещённые лайфхаки: эти уловки помогут сэкономить на чемоданах в аэропорту
Дженни из BLACKPINK: от королевы K-pop до иконы стиля
Снимаем лапшу с ушей: секреты идеальной домашней яичной лапши
Уют без тесноты: как визуально увеличить пространство в комнате
Налог на дачу: за что теперь придётся платить, даже если не живёшь там
Кто умнее — мальчики или девочки? Новое исследование ставит всё с ног на голову
Ядовитый Рэмбо: новый скорпион из Колумбии бьёт по врагам с 36 см
Растяжки: бороться или смириться? Разбираем, какие процедуры оправдывают ожидания
Новая машина — это не всегда лучше. Когда стоит взять б/у
Больше не жду по 5 часов: быстрый способ разморозки мяса, который работает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.