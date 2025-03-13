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Облачные провайдеры: российские компании на подъёме, иностранцы теряют пользователей

1:37
Экономика

Российские IT-проекты продолжают уходить с зарубежных облачных платформ.

Клавиатура ноутбука
Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Клавиатура ноутбука

По итогам 2024 года отток пользователей у немецкого провайдера Hetzner Online составил 14%, у французской компании OVH — также 14%, а у американских Amazon Web Services — 8%, Google — 7% и Digital Ocean — 1%. Эти данные приведены в исследовании группы "Рунити", которая объединяет несколько российских IT-компаний, пишут РИА Новости.

В исследовании учитывалось количество активных серверов, включая облачные и виртуальные, размещенных в доменных зонах. ru, .рф и. su в период с декабря 2023 по декабрь 2024 года. В то время как у зарубежных провайдеров наблюдается отток, российские облачные сервисы, наоборот, показывают рост. Например, в 2024 году Yandex Cloud увеличил число активных облаков на 27%, Selectel — на 14%, а "Рег.ру" — на 10%.

Переток пользователей начался в 2022 году из-за ограничений на оплату зарубежных сервисов. Сергей Рыжиков, руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов "Рег.ру", отметил, что российские облачные провайдеры разрабатывают решения с учетом местных особенностей и требований по защите данных, что становится их конкурентным преимуществом по сравнению с иностранными компаниями.

Уточнения

Облачные платформы предоставляет возможность разработки, выполнения приложений и хранения данных на серверах, расположенных в распределённых дата-центрах.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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