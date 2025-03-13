Проблемы, требующие немедленного решения: что поможет улучшить уровень жизни россиян

Депутат Госдумы Сергей Миронов высказал мнение, что в России нужно провести кредитную амнистию и установить контроль за ценами на продукты.
Он считает, что это поможет снизить инфляцию и улучшить уровень жизни россиян, как сообщает ТАСС.
Миронов отметил, что пока не будут решены проблемы с ценами на продовольствие и кредитами, люди будут тратить большую часть своих доходов на товары первой необходимости и выплаты банкам.
Он также подчеркнул, что половина россиян отдает до 30% своих доходов на погашение долгов, а общий долг заемщиков составляет около 1,5 трлн рублей — и это только те случаи, которые дошли до суда.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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