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Проблемы, требующие немедленного решения: что поможет улучшить уровень жизни россиян

0:45
Экономика

Депутат Госдумы Сергей Миронов высказал мнение, что в России нужно провести кредитную амнистию и установить контроль за ценами на продукты.

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопки монет

Он считает, что это поможет снизить инфляцию и улучшить уровень жизни россиян, как сообщает ТАСС.

Миронов отметил, что пока не будут решены проблемы с ценами на продовольствие и кредитами, люди будут тратить большую часть своих доходов на товары первой необходимости и выплаты банкам.

Он также подчеркнул, что половина россиян отдает до 30% своих доходов на погашение долгов, а общий долг заемщиков составляет около 1,5 трлн рублей — и это только те случаи, которые дошли до суда.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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