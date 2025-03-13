Деньги могут исчезнуть в один клик — об этих рисках криптовалют знают не все

Криптовалюты сейчас у всех на слуху, но их настоящая популярность вызывает много вопросов.
Экономист Александр Лежава в интервью MoneyTimes.ru выразил мнение по этому поводу. Он считает, что многие люди не понимают, что такое криптовалюты и какие риски с ними связаны.
Лежава утверждает, что если вы собираетесь инвестировать в крипту, лучше не лезть в эту сферу вообще — риски слишком велики. Он говорит, что деньги могут быть заморожены или конфискованы, и риск в этом случае составляет 100%. Особенно это касается тех, кто использует несанкционированные обменники.
Новичкам он советует обращаться к Telegram-каналу, где он делится важной информацией о рисках. Также у него есть книга о цифровых валютах, где он подробно рассказывает об этих аспектах.
Лежава подчеркивает, что многие новички слишком оптимистично смотрят на криптовалюты и могут потерять вложенные средства. Он также предупреждает о множестве мошеннических схем, связанных с криптой, и о том, что процесс обналичивания может быть настоящей головной болью из-за строгих требований банков.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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