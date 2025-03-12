Volkswagen и Nissan ищут выход из кризиса: что не так с их электромобилями

4:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировой рынок электромобилей переживает непростые времена: ведущие автопроизводители фиксируют падение спроса и финансовые убытки. Компании вынуждены пересматривать стратегии, сокращать расходы и искать новые пути привлечения покупателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Elise240SX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Ioniq 6

Volkswagen: снижение продаж и вынужденная экономия

Немецкий автогигант Volkswagen сообщил о падении операционной маржи до 5,9% в 2024 году, тогда как годом ранее этот показатель составлял 7%. Общее число проданных автомобилей сократилось на 3,5%, достигнув 9 миллионов единиц. Особенно тревожна ситуация на китайском рынке, где спрос на продукцию концерна снижается. Рост продаж в Южной Америке не смог компенсировать общее падение интереса к автомобилям марки.

При этом компания зафиксировала значительное — на 88% — увеличение количества заказов на электромобили в Западной Европе. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы полностью нивелировать негативные тенденции.

В ответ на вызовы Volkswagen предпринимает радикальные меры по снижению расходов. В Германии запущена программа экономии, которая позволит компании сэкономить 1 млрд евро к 2025 году. Тем временем в Китае ожидаются дополнительные потери в размере еще 1 млрд евро из-за необходимости пересмотра модельного ряда.

"Мы поддерживаем конкурентоспособность двигателей внутреннего сгорания, одновременно инвестируя в электромобили и программное обеспечение", — отметил финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц.

Один из ключевых проектов компании — выпуск бюджетного электромобиля ID. EVERY1, который поступит в продажу в 2027 году по цене около 20 000 евро. Автомобиль будет производиться в Португалии, а его комплектующие — частично поставляться из Китая для сокращения себестоимости.

Nissan: управленческий кризис и угрозы ухода с рынка

Японская компания Nissan также сталкивается с серьезными трудностями. На фоне "ухудшающихся финансовых показателей и провальных продаж" руководство приняло решение сменить генерального директора. С 1 апреля 2025 года этот пост займет Иван Эспиноса, который работает в компании более 20 лет. Его предшественник Макото Утида подвергся жесткой критике со стороны инвесторов, особенно после срыва переговоров о слиянии с Honda, что могло бы изменить расстановку сил в отрасли.

Финансовые показатели Nissan также вызывают беспокойство: в третьем квартале прибыль компании упала на 78%. В прошлом году производитель даже допустил вероятность ухода с рынка Великобритании из-за низкого спроса на электромобили и жестких требований по продаже машин с нулевым уровнем выбросов.

Общий кризис в отрасли

Сложности испытывают не только Volkswagen и Nissan — ситуация на рынке электромобилей отражает глобальные вызовы всей автопромышленности. Рост цен на производство, высокая конкуренция со стороны китайских компаний и недостаточный потребительский интерес вынуждают крупнейших игроков пересматривать планы.

По словам CEO Volkswagen Group Оливера Блюме, с запуском доступных электромобилей, автономных технологий и производством аккумуляторов в Германии, Volkswagen демонстрирует европейские инновации всему миру.

Однако производство электрокаров остается дорогим, а спрос на них пока не оправдывает прогнозов. Volkswagen уже заявила о переносе сроков запуска новых мощностей по выпуску батарей из-за недостаточных объемов продаж.

Несмотря на все вызовы, автопроизводители не отказываются от электрификации, но признают: прежние стратегии нуждаются в серьезной корректировке. В противном случае отрасль может столкнуться с еще более масштабными потрясениями.

Уточнения

Мирово́й ры́нок — составная часть всемирного хозяйства, представляющая сферу спроса и предложения, а также коммерческого обмена товаров и услуг; система устойчивых товарно-денежных отношений между государствами, предпринимателями, коммерческими организациями, фирмами разных государств, связанными между собой участием в международном разделении труда.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.