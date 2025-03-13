10-кратное увеличение: концерн Калашников усиливает производство управляемых боеприпасов

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Концерн "Калашников" планирует значительно увеличить производство управляемых барражирующих боеприпасов "КУБ" повышенной мощи в 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Офис Концерна Калашников

Об этом сообщила пресс-служба компании. Боеприпасы предназначены для поражения как одиночных, так и групповых объектов бронетехники на тактической глубине противника, сообщает udm-info.ru.

Они уже зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции и в боях в Курском приграничье. "КУБ" может использоваться как днем, так и ночью, при ветре до 10 м/с, а система управления позволяет передавать команды в режиме реального времени.

На специализированном портале LOSTARMOUR нет детальной статистики применения "КУБ", но имеются 63 видеоролика с кадрами поражения различных объектов (не все выстрелы были успешными). Начальники боевых расчетов утверждают, что уничтожено достаточно целей, и этот уникальный боеприпас способен "разобрать даже вражеский танк".

В 2024 году объемы производства "КУБ" увеличились в 10 раз, и "Ижевские беспилотные системы", входящие в концерн, объявили о наборе новых сотрудников.

Также в этом году началась активная работа по продвижению экспортного варианта аппарата на международных форумах. На выставке в Абу-Даби "КУБ" вызвал интерес иностранных специалистов, и концерн уже заключил первый контракт на поставку управляемых боеприпасов "КУБ-Э" за границу.

Уточнения

Группа компаний «Кала́шников» — многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения, предприятие в составе стрелкового сектора ВПК России, производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия.



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