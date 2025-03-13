90 лет спустя: Фольксваген возвращается к военным контрактам

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкая автомобильная компания "Фольксваген" заявила о готовности рассмотреть возможность производства оборудования для немецких военных в рамках усилий по перевооружению Европы, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Volkswagen

Генеральный директор компании Оливер Блюм отметил, что пока не поступали предложения от потенциальных партнеров, но компания открыта для обсуждения новых концепций.

Эти комментарии прозвучали на фоне изменений в оборонной политике Германии, вызванных опасениями, что поддержка со стороны Соединенных Штатов, под руководством Дональда Трампа, может ослабнуть. Это побудило таких производителей, как "Райнметалл" и "КНДС групп", адаптировать свои заводы по производству автозапчастей для нужд оборонной промышленности.

Таким образом, спустя 90 лет после своего основания "народный автомобиль", созданный Гитлером, вновь оказывается на военных рельсах.

Уточнения

Volkswagen AG ( немецкий: [ˈfɔlksˌvaːgŋ̍] ) — немецкий автомобильный концерн. Штаб-квартира находится в городе Вольфсбурге, Германия. Концерн назван по марке Volkswagen (в переводе с нем. — «народный автомобиль»).



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