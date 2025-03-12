Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где предел? Количество лун Сатурна растёт, и учёные в замешательстве
Фитнес для души: как тренировки избавляют от стресса и тревоги
Больше не тесно: 3 приёма, которые визуально увеличат вашу ванную
Топливо дешевле не станет, но есть 7 способов тратить меньше
Больше, чем просто машина: Voyah Free теперь управляется одним движением пальца
Алоэ вера для здоровья — миф или реальная польза
Борьба за жизнь началась! Учёные расшифровали трёхмерную структуру ключевого фермента вируса Nipah
Хотите завести сфинкса: вот 5 вещей, о которых никто не предупреждает
Садальский рассказал, как знакомая селебрити отравила мужа растением Денежное дерево

Rheinmetall укрепляет свои позиции: оборонные расходы в Европе на подъёме

2:10
Экономика

Немецкий производитель оружия Rheinmetall ожидает роста продаж на 25-30% в 2025 году благодаря крупным заказам от военных клиентов и изменениям в европейской оборонной политике на фоне давления американского лидера Дональда Трампа на союзников по НАТО.

Rheinmetall
Фото: Openverse by Hajotthu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Rheinmetall

В 2024 году компания уже зафиксировала рост консолидированных продаж на 36%, при этом оборонный сектор продемонстрировал впечатляющий рост на 50%. Ожидается, что в этом году продажи в оборонном секторе вырастут на 35-40%.

Из-за увеличения продаж Rheinmetall смогла повысить свою операционную прибыль до рекордных 1,48 миллиарда евро, что на 61% больше по сравнению с предыдущим годом. Операционная маржа составила 15,2%, увеличившись с 12,8% в 2023 году. Объем невыполненных заказов также достиг рекордного уровня в 55 миллиардов евро.

Rheinmetall позиционирует себя как ключевой партнер Украины в оборонной промышленности и поставляет продукцию для вооруженных сил ряда стран, включая Великобританию, Австралию, США и Германию.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания активно увеличивает свои мощности, инвестировав почти 8 миллиардов евро в новые заводы и безопасность цепочек поставок за последние два года. Он подчеркнул, что рост продаж в оборонном секторе поможет Rheinmetall стать мировым лидером в области поставок оборонных систем.

С начала года акции Rheinmetall на Франкфуртской фондовой бирже выросли на 88,3% на фоне увеличения расходов на оборону со стороны европейских правительств. Акции компании также показали небольшой рост на 0,96% в утренние часы по лондонскому времени, передает CNBC.

Уточнения

Прода́жа — бизнес-понятие, описывающее практически любую коммерческую деятельность, бизнес вообще.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Наука и техника
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия Аудио 
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Наука и техника
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан Аудио 
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Наука и техника
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Последние материалы
Больше не тесно: 3 приёма, которые визуально увеличат вашу ванную
Топливо дешевле не станет, но есть 7 способов тратить меньше
Больше, чем просто машина: Voyah Free теперь управляется одним движением пальца
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому
Алоэ вера для здоровья — миф или реальная польза
Борьба за жизнь началась! Учёные расшифровали трёхмерную структуру ключевого фермента вируса Nipah
Хотите завести сфинкса: вот 5 вещей, о которых никто не предупреждает
Садальский рассказал, как знакомая селебрити отравила мужа растением Денежное дерево
Volkswagen и Nissan ищут выход из кризиса: что не так с их электромобилями
Винный край со средневековыми замками и уникальными традициями — что посмотреть в Пьемонте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.