Rheinmetall укрепляет свои позиции: оборонные расходы в Европе на подъёме

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкий производитель оружия Rheinmetall ожидает роста продаж на 25-30% в 2025 году благодаря крупным заказам от военных клиентов и изменениям в европейской оборонной политике на фоне давления американского лидера Дональда Трампа на союзников по НАТО.

Фото: Openverse by Hajotthu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Rheinmetall

В 2024 году компания уже зафиксировала рост консолидированных продаж на 36%, при этом оборонный сектор продемонстрировал впечатляющий рост на 50%. Ожидается, что в этом году продажи в оборонном секторе вырастут на 35-40%.

Из-за увеличения продаж Rheinmetall смогла повысить свою операционную прибыль до рекордных 1,48 миллиарда евро, что на 61% больше по сравнению с предыдущим годом. Операционная маржа составила 15,2%, увеличившись с 12,8% в 2023 году. Объем невыполненных заказов также достиг рекордного уровня в 55 миллиардов евро.

Rheinmetall позиционирует себя как ключевой партнер Украины в оборонной промышленности и поставляет продукцию для вооруженных сил ряда стран, включая Великобританию, Австралию, США и Германию.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания активно увеличивает свои мощности, инвестировав почти 8 миллиардов евро в новые заводы и безопасность цепочек поставок за последние два года. Он подчеркнул, что рост продаж в оборонном секторе поможет Rheinmetall стать мировым лидером в области поставок оборонных систем.

С начала года акции Rheinmetall на Франкфуртской фондовой бирже выросли на 88,3% на фоне увеличения расходов на оборону со стороны европейских правительств. Акции компании также показали небольшой рост на 0,96% в утренние часы по лондонскому времени, передает CNBC.

Уточнения

Прода́жа — бизнес-понятие, описывающее практически любую коммерческую деятельность, бизнес вообще.



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