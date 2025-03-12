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В Венгрии открывается новый завод Mercedes — шаг к миллиону автомобилей в год

1:15
Экономика

Новый завод Mercedes в Кечкемете начнет производство в начале следующего года. Это предприятие будет дублировать мощности завода в Венгрии и сможет выпускать 400 тысяч автомобилей в год.

Mercedes-Benz
Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz

Об этом сообщил министр внешней торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на мероприятии в Штутгарте. 

Он отметил, что инвестиции Mercedes в Венгрию за последние полтора десятилетия значительно увеличились, и сейчас в Кечкемете создается практически новый завод. Сийярто подчеркнул, что новые модели, которые будут производиться на этом заводе, будут включать платформенные модели семейного производства, нацеленные на рынок США. Это делает Кечкемет важным элементом стратегии Mercedes в области электромобилей.

По словам министра, ожидается, что в будущем Венгрия сможет производить до миллиона автомобилей в год, что позволит стране войти в элитный клуб производителей автомобилей в Европе.

Он также добавил, что в настоящее время ведутся переговоры о новых проектах, которые могут поднять венгерскую автомобильную промышленность на еще более высокие позиции на европейском и мировом рынках, пишет VG.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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