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Экономист предлагает реформу транспортного налога: справедливость на первом месте

1:16
Экономика

Экономист Алмас Чукин высказал мнение о необходимости отказа от действующей системы транспортного налога в Казахстане в пользу более справедливой модели.

обгон автомобиля
Фото: Wikipedia by Di Axion23 - Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
обгон автомобиля

Он считает, что текущая система, основанная на фиксированной сумме налога в зависимости от объема двигателя, несправедлива. Например, владелец 15-летнего Mercedes с большим двигателем может платить столько же, как и обладатель современного автомобиля с малым двигателем, что, по его словам, сравнимо с налогом на размер костюма.

Чукин также отметил, что существующая модель не учитывает фактическое использование автомобиля и нагрузку на дороги. В качестве примера он привел Киргизии, где транспортный налог был заменен акцизом на топливо. Теперь из каждого литра бензина добавляется небольшая сумма, которая направляется в дорожный фонд. 

Такое решение, по мнению Чукина, более экономически обоснованно: те, кто больше ездит, потребляют больше топлива и, следовательно, платят больше налогов. Это создает справедливую и прозрачную систему, позволяя пенсионерам, которые редко пользуются автомобилем, платить меньше, сообщает Ulysmedia.kz.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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