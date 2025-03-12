Энергетический кризис: как нехватка солнечных панелей влияет на внутренний рынок

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совладелец компании A1 Solar Ltd. Сеньян Эндре дал интервью прессе, в котором обсудил ситуацию на рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

В прошлом году население региона получило дополнительную плату за электроэнергию, которая на сегодняшний день увеличилась на 100%, что связано с изменениями в нормативной базе. Одной из главных проблем является то, что в новой системе практически невозможно рассчитать ожидаемую доходность.

Объем заказов от малых и средних предприятий, которые получают помощь от Евросоюза, также снизился. Хотя крупнейшая солнечная электростанция A1 работает в меньшей степени, Эндре отмечает, что сектор может столкнуться с резким ростом, остановкой или даже крахом. Правительство Венгрии не успевает подключать новые системы так быстро, как это происходит на западе, где рынок более развит благодаря доступности китайских панелей и снижению цен.

Несмотря на проблемы, совладелец A1 Solar не испытывает трудностей, но решение текущих вопросов требует времени. В компании также работают над проектами "умного дома", которые помогут оптимизировать затраты и увеличить эффективность использования солнечной энергии. A1 Solar имеет амбиции по международной экспансии, включая Румынию и Танзанию.

A1 Solar, согласно Financial Times, может стать одной из самых быстрорастущих компаний в Европе в 2024 году. Однако рынок сужается, и бизнес сталкивается с трудностями. Цель компании — войти в число десяти крупнейших компаний в регионе Европа — Ближний Восток — Африка, пишет nepszava.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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