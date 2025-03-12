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Газовые маршруты Европы: как Болгария укрепляет позиции

1:11
Экономика

Министр внешней торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поделился хорошими новостями: Болгария продолжает поддерживать важные маршруты для транспортировки энергоносителей в Венгрию.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Он отметил, что в настоящее время Венгрия получает природный газ в основном с юга, и Болгария играет ключевую роль, являясь последней страной, через которую проходит 7,6 миллиарда кубометров газа по газопроводу "Турецкий поток". Сийярто также подчеркнул, что новый болгарский министр Жечо Станков подтвердил, что Болгария является гарантией по контролю за поставками газа и обеспечению безопасного транзита.

Кроме того, Сийярто отметил важность ядерной энергетики, подчеркивая, что растущий спрос на электроэнергию можно удовлетворить экологически безопасным и эффективным способом с помощью ядерной энергии. Он выразил отрицательное отношение к негативному восприятию ядерной энергетики и заявил о необходимости серьезных инвестиций в ядерные мощности для их увеличения, пишет mandiner.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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