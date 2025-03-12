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Макрон нацелился на увеличение оборонных расходов: что это значит для экономики

2:12
Экономика

В условиях текущей геополитической ситуации Эммануэль Макрон призвал к всеобщей мобилизации с целью "производить больше" на французской земле и усиливать оборонные усилия.

Эммануэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эммануэль Макрон

В рамках этого призыва крупные компании, а также малые и средние предприятия объединились в Совет французской оборонной промышленности (CIDEF), который состоит из трех групп: GICAT (сухопутная и воздушная безопасность), GICAN (военно-морская деятельность) и GIFAS (авиационная и космическая отрасль).

В регионе О-де-Франс было определено 42 компании CIDEF, из которых 14 находятся в GICAT, 11 в GICAN и 17 в GIFAS. Эти компании охватывают различные отрасли, включая механические технологии, машиностроение и производство механических узлов.

В оборонно-промышленной и технологической базе (BITD) участвуют 9 крупных промышленных групп и 4000 малых и средних предприятий, которые помогают проектировать и производить оборудование для вооруженных сил. Среди значимых компаний можно выделить Dassault, производящую каркасы для истребителей Rafale, и Jeumont Electric, которая производит двигательные установки для атомных подводных лодок.

Другие компании, такие как Stratiforme, Pronal и Comrod, занимаются производством временных армейских лагерей, резервуаров для транспортных средств и систем постановки помех. Важную роль в области связи играет компания Thalès, разрабатывающая высокозащищенные телекоммуникационные сети для французской армии и НАТО.

Согласно отчету для парламента, в 2022 году оборонная промышленность Франции достигла оборота в 30 миллиардов евро и обеспечила 210 000 рабочих мест.

Макрон считает, что для компенсации ухода США оборонные усилия Евросоюза должны быть увеличены с 3% до 3,5% ВВП, по сравнению с текущими 2%, сообщает france3-regions.francetvinfo.

Уточнения

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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