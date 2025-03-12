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Трамп удваивает пошлины: Канада под давлением новых тарифов на сталь и алюминий

1:18
Экономика

Соединенные Штаты со среды вводят 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия, включая продукцию из Канады.

Производство стали на ММК
Фото: commons.wikimedia.org by OOO «УГМК-ОЦМ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Производство стали на ММК

Это решение связано с объявлением Дональда Трампа о намерении повысить налоги на канадский алюминий до 50%. Он представил эту меру как ответ на решение провинции Онтарио (Канада) ввести 25% надбавку на электроэнергию, поставляемую в четыре американских штата.

Трамп подчеркнул, что Канада должна немедленно отменить свои пошлины на американские молочные продукты, которые составляют от 250% до 390%. Он также объявил о намерении ввести чрезвычайное положение в сфере электроснабжения в регионах, подверженных угрозе.

Кроме того, президент США предупредил о возможном "существенном" увеличении таможенных пошлин на автомобили, ввозимые в США, если Канада не отменит свои давние пошлины на американскую продукцию.

Премьер-министр Онтарио Дуг Форд приостановил введение дополнительной платы за электроэнергию, экспортируемую в США, но отметил, что отмена не возможна, пока Трамп не откажется от своих пошлин на канадскую продукцию, пишет boursier.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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