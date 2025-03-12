Сосисочный бум: Volkswagen установил рекорд продаж колбасной продукции

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Volkswagen в 2024 году установил рекорд по продажам, но не автомобилей, а сосисок, сообщает EADaily.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сосиски

Компания реализовала 8,552 миллиона колбасных изделий своей линейки, включая популярную "карривурст" — нарезанную колбасу с соусом карри и кетчупом, которую подают с картофелем фри.

Эти цифры показывают устойчивый рост продаж колбасной продукции Volkswagen, который превысил рекорд 2023 года на более чем 200 000 единиц. Директор по персоналу Гуннар Килиан отметил в своем сообщении, что они с гордостью празднуют новый рекорд.

Volkswagen продал почти столько же сосисок, сколько автомобилей, несмотря на то, что продажи автомобилей группы в 2024 году снизились на 2,3% до 9,03 миллиона моделей, включая Audi, SEAT и Skoda. Сосиски стали самым продаваемым продуктом компании, с 8,5 миллиона проданных единиц по сравнению с примерно 5,2 миллиона автомобилей.

Рост продаж связан с расширением ассортимента, включая хот-дог, выпущенный в 2021 году, который разошелся почти в 2,18 миллиона экземпляров. Также Килиан упомянул о планах по запуску новых сортов колбасы.

"Карривурст" продается с 1973 года как в заводских столовых, так и в супермаркетах Нижней Саксонии, где находится штаб-квартира компании. Эта колбаса также стала предметом политических дебатов после решения Volkswagen исключить мясо из меню для сотрудников, что был раскритиковано бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером.

Уточнения

SEAT S.A. (исп. Sociedad Española de Automóviles de Turismo, «Испанское сообщество легковых автомобилей для туризма», на русском языке произносится «Сеа́т») — испанская автомобилестроительная компания; входит в состав Volkswagen Group. Штаб-квартира находится в Барселоне (пригород Марторель), Испания.





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