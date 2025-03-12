Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высшая степень защиты — эксперт рассказал, как Москва справляется с БПЛА ВСУ
Парижский блонд: как это трендовое окрашивание может сэкономить ваши нервы и деньги
Гулял так, что оказался на грани жизни и смерти: неожиданный поворот новогодней ночи
Ваш гардероб говорит за вас: 4 качества, которые отличают любителей ярких вещей
100 тысяч погибших. Киев заявил, что бегство из Курской области — это грамотный отход
ТОП-5 самых популярных автобусов в СССР
Искусственный интеллект наступает: фрилансерам нужно готовиться к худшему
Гаджет под палящим солнцем: что умеет пляжный зонт будущего
Забудьте про фастфуд: как приготовить картофель фри дома без лишнего жира и с хрустящей корочкой

Сосисочный бум: Volkswagen установил рекорд продаж колбасной продукции

1:56
Экономика

Volkswagen в 2024 году установил рекорд по продажам, но не автомобилей, а сосисок, сообщает EADaily.

Сосиски
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосиски

Компания реализовала 8,552 миллиона колбасных изделий своей линейки, включая популярную "карривурст" — нарезанную колбасу с соусом карри и кетчупом, которую подают с картофелем фри.

Эти цифры показывают устойчивый рост продаж колбасной продукции Volkswagen, который превысил рекорд 2023 года на более чем 200 000 единиц. Директор по персоналу Гуннар Килиан отметил в своем сообщении, что они с гордостью празднуют новый рекорд.

Volkswagen продал почти столько же сосисок, сколько автомобилей, несмотря на то, что продажи автомобилей группы в 2024 году снизились на 2,3% до 9,03 миллиона моделей, включая Audi, SEAT и Skoda. Сосиски стали самым продаваемым продуктом компании, с 8,5 миллиона проданных единиц по сравнению с примерно 5,2 миллиона автомобилей.

Рост продаж связан с расширением ассортимента, включая хот-дог, выпущенный в 2021 году, который разошелся почти в 2,18 миллиона экземпляров. Также Килиан упомянул о планах по запуску новых сортов колбасы.

"Карривурст" продается с 1973 года как в заводских столовых, так и в супермаркетах Нижней Саксонии, где находится штаб-квартира компании. Эта колбаса также стала предметом политических дебатов после решения Volkswagen исключить мясо из меню для сотрудников, что был раскритиковано бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером.

Уточнения

SEAT S.A. (исп. Sociedad Española de Automóviles de Turismo, «Испанское сообщество легковых автомобилей для туризма», на русском языке произносится «Сеа́т») — испанская автомобилестроительная компания; входит в состав Volkswagen Group. Штаб-квартира находится в Барселоне (пригород Марторель), Испания.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот сорт огурцов даёт ведра урожая уже через 40 дней
Садоводство, цветоводство
Этот сорт огурцов даёт ведра урожая уже через 40 дней
Змеи на участке? Эти методы навсегда закроют им дорогу
Садоводство, цветоводство
Змеи на участке? Эти методы навсегда закроют им дорогу
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие Дмитрий Плотников Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ Любовь Степушова Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Последние материалы
Гулял так, что оказался на грани жизни и смерти: неожиданный поворот новогодней ночи
Ваш гардероб говорит за вас: 4 качества, которые отличают любителей ярких вещей
Сосисочный бум: Volkswagen установил рекорд продаж колбасной продукции
100 тысяч погибших. Киев заявил, что бегство из Курской области — это грамотный отход
ТОП-5 самых популярных автобусов в СССР
Искусственный интеллект наступает: фрилансерам нужно готовиться к худшему
Гаджет под палящим солнцем: что умеет пляжный зонт будущего
Забудьте про фастфуд: как приготовить картофель фри дома без лишнего жира и с хрустящей корочкой
Фанаты BTS ликуют: Джей-Хоуп готовит коллаборацию с Кендриком Ламаром
Уют и романтика без лишних деталей: как оформить интерьер в спальне правильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.