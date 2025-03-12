В Португалии выпустили монету €7,5: вот почему все хотят её получить

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Необычная монета номиналом 7,50 евро появилась в обороте. Это не ошибка и не подделка — этот номинал действительно введён в обращение, и теперь его можно встретить в кошельках жителей Португалии.

Фото: lagazzettadiviareggio.it is licensed under Free More info Монета в 7 евро

Монета выпущена ограниченным тиражом всего в 25 000 экземпляров. Она была отчеканена Casa de Moeda, официальным монетным двором Португалии.

Хотя монета имеет официальный статус платёжного средства, её основная ценность заключается в её коллекционной редкости.

Она выпущена в честь 500-летия первого кругосветного плавания Фернана Магеллана, что делает её особенно ценной для нумизматов и любителей истории.

Из-за малого тиража эта монета, скорее всего, станет предметом коллекционирования и выгодных перепродаж, чем обычным средством расчёта.

Уточнения

Португа́лия (порт. Portugal, [puɾtuˈɡaɫ]), официальное название — Португа́льская Респу́блика (порт. República Portuguesa [ʀɛˈpublikɐ purtuˈɡezɐ]) — государство в Юго-Западной Европе, самое западное государство в континентальной Европе. Территория — 92 225 км², численность населения — 10 467 366 человек.



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