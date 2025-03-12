Минимум за три года: что ждёт нефтяной рынок в условиях новой коррекции?

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

После длительного периода стабильности цены на нефть резко снизились, достигнув минимального уровня за последние три года.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Сейчас инвесторы и аналитики пытаются понять, насколько глубокой может стать эта коррекция и не приведёт ли она к затяжному медвежьему рынку.

Ключевые факторы, повлиявшие на падение цен, включают неожиданное решение ОПЕК+, включая Россию, нарастить добычу, несмотря на традиционную политику Саудовской Аравии по поддержке высоких цен. Также на рынок оказывают давление торговые конфликты, инициированные президентом США Дональдом Трампом, которые могут снизить мировой спрос на нефть.

Дополнительно, геополитическая напряжённость временно ослабла: Россия заявила о готовности к переговорам о прекращении огня в Украине, а Китай, крупнейший покупатель нефти, дал сигнал о возможном снижении потребления топлива. В результате фьючерсы на Brent опустились ниже привычного диапазона $70-85 за баррель.

С начала года нефть Brent потеряла более 5,6% стоимости, а на прошлой неделе её цена падала ниже $70 за баррель. Хедж-фонды массово сокращают длинные позиции по нефти, а трейдеры делают ставку на дальнейшее снижение цен.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют цену около $70, Goldman Sachs ожидает её падения ниже $70, а JPMorgan Chase и Citigroup рассматривают уровни $50 и $60 соответственно.

Дополнительное давление на рынок оказывает поставка иранской нефти в Китай, несмотря на санкции США. Также ожидается рост предложения нефти со стороны производителей, не входящих в ОПЕК+. Однако некоторые факторы могут ограничить дальнейшее падение цен, включая возможные новые санкции США против Ирана и Венесуэлы, а также планы по увеличению стратегических запасов нефти в США.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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