Американцы останутся без света: в Канаде угрожают США на фоне тарифной эскалации

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Онтарио приняли решение о значительном увеличении стоимости электроэнергии, экспортируемой в США.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

По словам премьер-министра провинции Дага Форда, тарифы на электричество для американских потребителей вырастут на 25%.

Энергоснабжение от Онтарио получают более 1,5 млн домохозяйств и предприятий в штатах Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк. Из-за повышения цен счета потребителей увеличатся примерно на 100 канадских долларов (около 69 долларов США) в месяц.

Форд отметил, что эта мера является ответом на введение Соединёнными Штатами новых тарифов на импорт канадских товаров. Он также подчеркнул, что в случае дальнейшего ужесточения торговых ограничений Канада может полностью прекратить поставки электроэнергии в США.

Американская администрация ранее объявила о 25-процентных пошлинах на ряд импортируемых товаров, что стало частью развернувшейся торговой конфронтации с Канадой и Мексикой.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.



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