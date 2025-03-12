Искусственный интеллект наступает: фрилансерам нужно готовиться к худшему

Технологический прогресс в последние годы стремительно изменяет рынок труда. Искусственный интеллект становится важнейшим инструментом для автоматизации бизнеса, что позволяет компаниям сокращать издержки и оптимизировать процессы. Однако для фрилансеров эта тенденция несёт серьёзные вызовы.
Исследование, проведенное Вашингтонским университетом и Школой бизнеса Стерна в Нью-Йорке, показало, что с развитием ИИ шансы высокооплачиваемых фрилансеров получить заказы снижаются, а их доходы сокращаются.
Крупные компании уже начали сокращать персонал, заменяя сотрудников алгоритмами. Искусственный интеллект всё активнее используется в таких сферах, как маркетинг, контент-менеджмент, дизайн и даже программирование.
Это создаёт двойной вызов для самозанятых специалистов: конкуренцию с машинами и увеличение потока низкокачественного контента, затрудняющего поиск клиентов.
Эксперты полагают, что рынок фриланса трансформируется, а специалисты, работающие в творческих и аналитических областях, должны адаптироваться, осваивая новые навыки, которые помогут им оставаться востребованными в эпоху автоматизации.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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