Искусственный интеллект наступает: фрилансерам нужно готовиться к худшему

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Технологический прогресс в последние годы стремительно изменяет рынок труда. Искусственный интеллект становится важнейшим инструментом для автоматизации бизнеса, что позволяет компаниям сокращать издержки и оптимизировать процессы. Однако для фрилансеров эта тенденция несёт серьёзные вызовы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Исследование, проведенное Вашингтонским университетом и Школой бизнеса Стерна в Нью-Йорке, показало, что с развитием ИИ шансы высокооплачиваемых фрилансеров получить заказы снижаются, а их доходы сокращаются.

Крупные компании уже начали сокращать персонал, заменяя сотрудников алгоритмами. Искусственный интеллект всё активнее используется в таких сферах, как маркетинг, контент-менеджмент, дизайн и даже программирование.

Это создаёт двойной вызов для самозанятых специалистов: конкуренцию с машинами и увеличение потока низкокачественного контента, затрудняющего поиск клиентов.

Эксперты полагают, что рынок фриланса трансформируется, а специалисты, работающие в творческих и аналитических областях, должны адаптироваться, осваивая новые навыки, которые помогут им оставаться востребованными в эпоху автоматизации.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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