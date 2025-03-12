Эра Трампа: как Белый дом перекроит технологический ландшафт Америки

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом оказывает значительное влияние на технологический сектор США.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Его администрация предпринимает шаги, направленные на дерегулирование и стимулирование инноваций, что может принести как преимущества, так и вызвать определённые проблемы.

Искусственный интеллект (ИИ)

Одним из ключевых направлений политики Трампа является развитие ИИ. В январе 2025 года он объявил о создании компании "The Stargate Project" в сотрудничестве с OpenAI, SoftBank и Oracle.

Планируется инвестировать до 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ к 2029 году, включая строительство центров обработки данных в Техасе. Эта инициатива направлена на укрепление лидерства США в области ИИ и создание более 100 000 рабочих мест.

Однако отмена указа предыдущей администрации о регулировании ИИ вызывает обеспокоенность относительно недостатка надзора в этой сфере. Снижение регулирования может ускорить инновации, но также повысить риски, связанные с безопасностью и этикой использования ИИ.

Антимонопольная политика

Администрация Трампа, вероятно, продолжит антимонопольные расследования, начатые при предыдущем президенте.

Кроме того, ожидается, что Федеральная торговая комиссия (FTC) под новым руководством продолжит активную антимонопольную политику, что может привести к дальнейшим расследованиям и возможным разделениям крупных технологических компаний.

Полупроводниковая промышленность и отношения с Китаем

Возвращение Трампа может усилить технологическое соперничество с Китаем, особенно в сфере производства полупроводников.

Ожидается введение дополнительных тарифов на китайские компоненты и ужесточение экспортного контроля на ИИ-чипы и оборудование для производства микросхем. Эти меры направлены на снижение зависимости от Китая и поддержку внутреннего производства полупроводников.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.