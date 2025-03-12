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Венгрия снова получает нефть: российские специалисты оперативно устранили аварию после атаки БПЛА

0:41
Экономика

Поставки российской нефти в Венгрию возобновились после устранения повреждений нефтепровода "Дружба", вызванных атакой украинского беспилотника. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Нефтепровод "Дружба"
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нефтепровод "Дружба"

По словам главы венгерского МИД, российские специалисты оперативно восстановили работу трубопровода, и транспортировка сырья возобновилась.

Он также уточнил, что о завершении ремонта его проинформировал первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Ранее нефтепровод "Дружба" пострадал в результате удара беспилотника, что временно приостановило поставки.

Уточнения

Дру́жба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР, расположенные в Восточной Европе.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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