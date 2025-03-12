Венгрия снова получает нефть: российские специалисты оперативно устранили аварию после атаки БПЛА

Поставки российской нефти в Венгрию возобновились после устранения повреждений нефтепровода "Дружба", вызванных атакой украинского беспилотника. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам главы венгерского МИД, российские специалисты оперативно восстановили работу трубопровода, и транспортировка сырья возобновилась.
Он также уточнил, что о завершении ремонта его проинформировал первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
Ранее нефтепровод "Дружба" пострадал в результате удара беспилотника, что временно приостановило поставки.
Дру́жба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР, расположенные в Восточной Европе.
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