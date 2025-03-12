Рынок предметов роскоши: почему коллекционные предметы становятся новым трендом

Несмотря на спад мирового рынка предметов роскоши в 2024 году, интерес к коллекционным вещам, таким как часы, вино и сумки, продолжает расти, особенно среди молодых представителей.
Дрю Уотсон, глава отдела художественных услуг в Bank of America Private Bank, отметил, что произошел сдвиг в восприятии искусства и коллекционирования: теперь эти вещи рассматриваются не только как увлечение, но и как активы с реальной экономической ценностью.
В исследовании Bank of America миллениалы и представители поколения Z в два раза чаще коллекционируют часы, алкоголь, классические автомобили и антиквариат.
Уотсон подчеркнул, что цифровая природа рынка предметов коллекционирования привлекает молодое поколение, так как эти предметы легче продавать онлайн, и они доступны для начинающих коллекционеров, пишет Quartz.
Аукционные дома, такие как Christie's, все чаще инвестируют в предметы роскоши, считающиеся "проходным билетом" в мир более дорогого коллекционирования искусства, что позволяет им привлекать клиентов и расширять их знания о более высоких ценностях в искусстве.
Ро́скошь (Luxus, luxe, luxury) — внешнее проявление великолепия.
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