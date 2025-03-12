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Долговая проблема США может обернуться шокирующими последствиями

1:16
Экономика

Основатель Bridgewater Рэй Далио выразил серьезные опасения по поводу проблемы спроса и предложения на долговые обязательства США.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

В интервью CNBC он отметил, что Белому дому придется продать такое количество долговых обязательств, которое инвесторы просто не захотят приобретать.

Далио подчеркнул, что это вопрос не только финансов, но и понимания механизмов долга. Он считает, что дефицит бюджета США должен сократиться с ожидаемых 7,2% до 3% от валового внутреннего продукта, что является важным шагом.

Он предостерег, что ситуация может привести к "шокирующим событиям" в том, как власти будут решать эту проблему.

На фоне недавних колебаний на рынках и неопределенности в торговой политике, Далио также отметил, что текущая ситуация может вызвать жесткую экономию, реструктуризацию долга или давление на другие страны с целью выкупа долговых обязательств.

Он напомнил, что история показывает, что подобные экономические и геополитические сдвиги происходят регулярно, и мир можем стать свидетелем неожиданных событий, аналогичных тем, что уже происходили в прошлом.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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