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Экономическая нестабильность толкает золото к новым вершинам

2:29
Экономика

На фоне экономической нестабильности и политической напряженности золото снова становится популярным выбором для защиты капитала.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

В 2024 году цены на золото выросли более чем на 25% из-за спроса со стороны инвесторов, стремящихся защититься от геополитических рисков и инфляции.

Аналитики прогнозируют: спотовая цена на золото может достичь 2300 или 2400 долларов за тройскую унцию в ближайшие один-два года. По состоянию на 24 февраля 2025 года цена на золото составила 2950 долларов за тройскую унцию, и если текущая тенденция сохранится, она может превысить 3000 долларов.

Ситуация в начале 2025 года напоминает кризис 2007–2008 годов, который был вызван крахом рынка ипотечных кредитов в США и вызвал массовые банкротства и экономические потрясения. В то время золото стало надежным активом, когда его цена выросла почти на 650 долларов, достигнув пика в 1900 долларов за тройскую унцию в 2011 году.

В условиях текущей экономической нестабильности центральные банки по всему миру увеличивают свои золотые резервы, и инвесторы снова выбирают золото как актив-убежище. Анализ цен на золото за последние 20 лет показывает, что после падения цен с 2013 по 2018 год, с начала пандемии COVID-19 золото снова начало расти, а в 2023–2025 годах эта тенденция усилилась.

Аналитики Goldman Sachs предсказывают, что в условиях экономической неопределенности золото может достичь новых рекордов от 3100 до 3300 долларов за тройскую унцию к концу 2025 года.

Однако некоторые эксперты, такие как Morgan Stanley, предупреждают о возможном снижении цен до 2700 долларов, если инфляция будет контролироваться и мировой экономике удастся избежать рецессии. Несмотря на это, история показывает, что золото всегда было выгодной инвестицией в периоды экономической нестабильности, пишет trud.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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