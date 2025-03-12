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На шаг ближе к дешёвому топливу: новый ценовой прогноз

1:08
Экономика

В Венгрии ожидается значительное снижение цен на топливо.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Это снижение имеет важное значение как для инфляции, так и для розничной торговли, так как продажи топлива играют ключевую роль в этих процессах.

В блоге "Мониторинг цен на топливо" сообщается, что закупочные цены на газ и бензин снизятся. В результате, владельцы автомобилей могут рассчитывать на следующие средние цены: 95-й бензин будет стоить 608 форинтов за литр (около 146 рублей), а дизельное топливо — 625 форинтов за литр (около 150 рублей), сообщает VG.

Объявленное снижение цен означает, что если оптовые цены для розничных продавцов уменьшатся, то и цена на топливо для потребителей также снизится до 600 форинтов за литр бензина и около 615 форинтов за литр дизельного топлива. Это самое значительное снижение цен на топливо с ноября прошлого года, и оно стало беспрецедентным событием для венгерских заправок.

Уточнения

Фо́ринт (венг. forint) — денежная единица Венгрии. Код валюты по ISO 4217: HUF (от англ. Hungarian Forint). Введён в обращение с 1 августа 1946, после гиперинфляции 1945—1946 гг. (прежняя единица — пе́нгё). Тогда соотношение пенгё к форинту было 4⋅1029:1.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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