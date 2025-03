Coca-Cola и экология: шаг вперёд или просто маркетинг

Когда берёшь в руки бутылку Coca-Cola, теперь можно заметить надпись "Recycle Me Again" (англ. "переработай меня") - и это не просто маркетинг. Компания перешла на использование переработанного пластика для всех 20-унциевых бутылок своих ключевых брендов: Coca-Cola, Diet Coke и Coke Zero. Это первый в США случай, когда газированные напитки массово выпускаются в такой упаковке.

Фото: commons.wikimedia.org by Hydrel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Bouteille de Coca-Cola d'un litre cinq 002

По данным Packaging World, этот шаг позволит Coca-Cola сэкономить около 80 миллионов фунтов нового пластика в год — или эквивалент примерно 2 миллиардов бутылок.

Однако стоит помнить, что пластик можно перерабатывать лишь ограниченное количество раз. Со временем он теряет прочность и становится непригодным для повторного использования. Кроме того, Coca-Cola уже давно лидирует в рейтинге крупнейших производителей пластиковых отходов.

Первые партии новых бутылок появились в 2021 году в Калифорнии, Нью-Йорке и Техасе. А с 2022 года другой бренд компании, Dasani, полностью перешёл на переработанный пластик в бутылках объемом 20 унций, 1 литр и 1,5 литра.

"Правильная переработка бутылок и банок помогает поддерживать циркулярную экономику, в рамках которой можно использовать больше переработанного материала для будущей упаковки", — отмечает компания.

Этот шаг стал частью стратегии Coca-Cola под названием "Мир без отходов" (World Without Waste). Однако, как это часто бывает с глобальными корпорациями, реальные экологические последствия их деятельности не всегда соответствуют заявленным целям.

Ранее компания обещала сделать 25% своей упаковки многоразовой к 2030 году, но, похоже, тихо отказалась от этого обязательства. Вдобавок в 2024 году французское исследование показало, что при открытии пластиковой бутылки напитка, например Coca-Cola, в жидкость могут попадать микропластиковые частицы.

Coca-Cola также оказалась в центре скандала из-за рождественской рекламной кампании 2024 года, созданной с помощью искусственного интеллекта. Проблема в том, что генерация изображений нейросетями — крайне энергоёмкий процесс: создание тысячи картинок выбрасывает в атмосферу столько же углекислого газа, сколько автомобиль, проехавший более четырёх миль.

В то же время компания активно инвестирует в "зелёные" технологии: например, один из её заводов в Индии и производственная площадка в ОАЭ переходят на солнечную энергию.

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.



