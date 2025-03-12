Илон Маск под огнём: почему Tesla становится мишенью атак

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп объявил о намерении купить "совершенно новый Tesla" в поддержку Илона Маска, своего близкого советника, после резкого падения акций компании и призывов к бойкоту со стороны противников американского президента.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

Трамп подчеркнул, что Маск выполняет "фантастическую работу" для страны, и призвал республиканцев и консерваторов поддержать его.

Илон Маск, играющий ключевую роль в администрации Трампа, возглавляет комиссию по сокращению федеральных расходов, что вызывает конфликты. Трамп обвинил радикальных левых в попытках незаконного бойкота Tesla, чтобы навредить Маску и его репутации.

В понедельник акции Tesla упали более чем на 15% из-за снижения продаж и проблем в технологическом секторе, что привело к снижению рыночной капитализации компании вдвое с декабря. Поддержка Маска Трампом могла отпугнуть некоторых покупателей, в то время как в последние недели появились призывы к бойкоту, пишет lefigaro.

На анархистских платформах появились призывы атаковать Tesla, и в начале марта в Тулузе сожгли несколько автомобилей компании. Несмотря на свои технологии и агрессивные цены, Tesla сталкивается с трудностями, включая смену модельного ряда и запуск новой версии Model Y.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций и систем для хранения электроэнергии.





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