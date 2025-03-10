Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интрига отбора: кто из фигуристов поедет на Олимпиаду в Милан
Срочно к замене: 5 признаков того, что ваше полотенце пора выбросить
Постоянная усталость и головные боли — не просто стресс, а тревожный симптом
Две машины, одна узкая дорога и ноль желания уступить: кто заплатит за разбитое зеркало
Как помочь баклажанам завязывать плоды? Самый эффективный способ
Ваши цветы убивают питомца: список растений, смертельных для животных
Невероятный эффект косметики пробиотиками для вашей кожи: секреты правильного использования
Гость из Мексики рассказал, что удивило его в России больше всего
Подводный лес длиной в 500 километров: клон морских водорослей удивил учёных

Искусственный интеллект в виноделии: революция без потерь рабочих мест

5:39
Экономика

Когда на винодельческом рынке появились автономные тракторы, фермер Том Гэмбл решил не упускать шанс испытать новую технологию. Он понимал, что потребуется время на освоение, но был уверен: преимущества того стоят.

Шато Индаж во Франции
Фото: flickr.com by Ипшита Бхаттачарья, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шато Индаж во Франции

Фермер в третьем поколении приобрел один автономный трактор и уже этой весной планирует использовать его в режиме автопилота. Сейчас техника оснащена AI-сенсорами, которые составляют карту его виноградников в долине Напа. Как только трактор "изучит" ряды лоз, он сможет передвигаться по ним самостоятельно. Встроенный искусственный интеллект будет анализировать собранные данные, помогая Гэмблу принимать более точные решения в рамках стратегии "точного земледелия".

"Это не заменит человека и не лишит меня удовольствия ходить по виноградникам своими ногами. Но это поможет работать умнее, эффективнее и принимать более выверенные решения при меньшей усталости", — отмечает он.

Гэмбл рассчитывает активно применять новую технологию, поскольку видит в этом экономическую, экологическую и регуляторную необходимость. По его мнению, автономные тракторы позволят сократить расход топлива и снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Винодельческая отрасль показывает пример

Эксперты отмечают, что винодельческая отрасль доказывает: AI можно интегрировать в бизнес-процессы без сокращения рабочих мест. Современные технологии позволяют виноградарям минимизировать потери урожая, эффективнее управлять ресурсами, анализировать водный баланс почвы и точно рассчитывать потребности в удобрениях и средствах борьбы с вредителями.

AI-управляемые тракторы и ирригационные системы помогают оптимизировать расход воды, анализируя состояние почвы и лоз. Технология также позволяет виноделам получать более точные данные о состоянии урожая, прогнозировать объемы производства и предотвращать возможные проблемы на ранних стадиях.

Искусственный интеллект внедряется и в другие аспекты виноделия — от создания индивидуального дизайна этикеток с помощью нейросетей до разработки и ценообразования вин с использованием ChatGPT.

"Я не вижу, чтобы кто-то потерял работу из-за этого. Скорее наоборот: навыки трактористов вырастут, а значит, они смогут управлять целым парком таких машин и получать более высокую оплату", — говорит Гэмбл.

Как AI уже меняет виноградники

Компания John Deere внедряет в тракторы технологию "Smart Apply", которая анализирует листву виноградников с помощью сенсоров и алгоритмов.

"Машина распыляет вещества только там, где есть листья или плоды, не расходуя химикаты зря", — объясняет менеджер по интеграции бизнеса в John Deere Шон Сандберг.

Винодельческий регион Сонома уже тестирует эту технологию, помогая местным фермерам увеличить урожайность. Тем временем компания Redwood Empire Vineyard Management автоматизирует клапаны ирригационных систем.

"Клапан фиксирует утечку и автоматически перекрывает подачу воды, если обнаруживает чрезмерный расход", — рассказывает партнер компании Тайлер Клик.

Клик добавляет, что такие системы стоят около $600 за клапан, плюс $150 за акр ежегодного обслуживания. Однако вложения оправдывают себя за счет значительной экономии воды и повышения эффективности работы виноградников.

Ограничения для малых виноделен

Несмотря на все преимущества, некоторые небольшие хозяйства пока скептически относятся к внедрению AI. По словам профессора винного бизнеса Сономского университета Анджело Камилло, около 80% винодельческих компаний в США — это семейные предприятия, и далеко не у всех есть средства на цифровизацию.

"Роботизированный манипулятор для упаковки паллет может стоить $150 000. Для небольших виноделен такие затраты — серьезный вопрос", — говорит Камилло.

Еще один фактор — обучение. Для работы с искусственным интеллектом требуется подготовленный персонал.

AI как инструмент защиты урожая

По мнению профессора Калифорнийского университета в Дэвисе Мэйсона Эрлса, AI особенно полезен для мониторинга состояния виноградников и прогнозирования урожайности.

"Болезни и вирусы — это серьезная проблема, которая может уничтожить весь урожай. Пересадка виноградника занимает минимум пять лет. AI позволяет вовремя выявить проблему и принять меры до того, как заражение распространится", — объясняет Эрлс.

Его компания Scout разработала AI-платформу, способную обрабатывать тысячи изображений за несколько часов, выявляя потенциальные угрозы. Технология анализирует состояние листьев и гроздей, а также помогает виноделам прогнозировать объем урожая с самого начала цветения лозы.

"Предсказать будущий урожай — сложная задача, но это критически важно, ведь от этого зависит планирование закупок, найм сезонных рабочих и весь процесс виноделия", — признает Эрлс.

Фермеров новшества не пугают, уверен эксперт. Напротив, они видят в AI способ облегчить тяжелый труд и получить ценную информацию о своих виноградниках.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Домашние животные
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век Аудио 
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Российский шоу-бизнес
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой Аудио 
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Красота и стиль
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ Любовь Степушова Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить
Последние материалы
Срочно к замене: 5 признаков того, что ваше полотенце пора выбросить
Постоянная усталость и головные боли — не просто стресс, а тревожный симптом
Две машины, одна узкая дорога и ноль желания уступить: кто заплатит за разбитое зеркало
Искусственный интеллект в виноделии: революция без потерь рабочих мест
Как помочь баклажанам завязывать плоды? Самый эффективный способ
Ваши цветы убивают питомца: список растений, смертельных для животных
Невероятный эффект косметики пробиотиками для вашей кожи: секреты правильного использования
Гость из Мексики рассказал, что удивило его в России больше всего
Подводный лес длиной в 500 километров: клон морских водорослей удивил учёных
Алеся Кафельникова оправдалась за импланты в груди: я кормила грудью 7 месяцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.