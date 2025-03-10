Искусственный интеллект в виноделии: революция без потерь рабочих мест

5:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда на винодельческом рынке появились автономные тракторы, фермер Том Гэмбл решил не упускать шанс испытать новую технологию. Он понимал, что потребуется время на освоение, но был уверен: преимущества того стоят.

Фото: flickr.com by Ипшита Бхаттачарья, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шато Индаж во Франции

Фермер в третьем поколении приобрел один автономный трактор и уже этой весной планирует использовать его в режиме автопилота. Сейчас техника оснащена AI-сенсорами, которые составляют карту его виноградников в долине Напа. Как только трактор "изучит" ряды лоз, он сможет передвигаться по ним самостоятельно. Встроенный искусственный интеллект будет анализировать собранные данные, помогая Гэмблу принимать более точные решения в рамках стратегии "точного земледелия".

"Это не заменит человека и не лишит меня удовольствия ходить по виноградникам своими ногами. Но это поможет работать умнее, эффективнее и принимать более выверенные решения при меньшей усталости", — отмечает он.

Гэмбл рассчитывает активно применять новую технологию, поскольку видит в этом экономическую, экологическую и регуляторную необходимость. По его мнению, автономные тракторы позволят сократить расход топлива и снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Винодельческая отрасль показывает пример

Эксперты отмечают, что винодельческая отрасль доказывает: AI можно интегрировать в бизнес-процессы без сокращения рабочих мест. Современные технологии позволяют виноградарям минимизировать потери урожая, эффективнее управлять ресурсами, анализировать водный баланс почвы и точно рассчитывать потребности в удобрениях и средствах борьбы с вредителями.

AI-управляемые тракторы и ирригационные системы помогают оптимизировать расход воды, анализируя состояние почвы и лоз. Технология также позволяет виноделам получать более точные данные о состоянии урожая, прогнозировать объемы производства и предотвращать возможные проблемы на ранних стадиях.

Искусственный интеллект внедряется и в другие аспекты виноделия — от создания индивидуального дизайна этикеток с помощью нейросетей до разработки и ценообразования вин с использованием ChatGPT.

"Я не вижу, чтобы кто-то потерял работу из-за этого. Скорее наоборот: навыки трактористов вырастут, а значит, они смогут управлять целым парком таких машин и получать более высокую оплату", — говорит Гэмбл.

Как AI уже меняет виноградники

Компания John Deere внедряет в тракторы технологию "Smart Apply", которая анализирует листву виноградников с помощью сенсоров и алгоритмов.

"Машина распыляет вещества только там, где есть листья или плоды, не расходуя химикаты зря", — объясняет менеджер по интеграции бизнеса в John Deere Шон Сандберг.

Винодельческий регион Сонома уже тестирует эту технологию, помогая местным фермерам увеличить урожайность. Тем временем компания Redwood Empire Vineyard Management автоматизирует клапаны ирригационных систем.

"Клапан фиксирует утечку и автоматически перекрывает подачу воды, если обнаруживает чрезмерный расход", — рассказывает партнер компании Тайлер Клик.

Клик добавляет, что такие системы стоят около $600 за клапан, плюс $150 за акр ежегодного обслуживания. Однако вложения оправдывают себя за счет значительной экономии воды и повышения эффективности работы виноградников.

Ограничения для малых виноделен

Несмотря на все преимущества, некоторые небольшие хозяйства пока скептически относятся к внедрению AI. По словам профессора винного бизнеса Сономского университета Анджело Камилло, около 80% винодельческих компаний в США — это семейные предприятия, и далеко не у всех есть средства на цифровизацию.

"Роботизированный манипулятор для упаковки паллет может стоить $150 000. Для небольших виноделен такие затраты — серьезный вопрос", — говорит Камилло.

Еще один фактор — обучение. Для работы с искусственным интеллектом требуется подготовленный персонал.

AI как инструмент защиты урожая

По мнению профессора Калифорнийского университета в Дэвисе Мэйсона Эрлса, AI особенно полезен для мониторинга состояния виноградников и прогнозирования урожайности.

"Болезни и вирусы — это серьезная проблема, которая может уничтожить весь урожай. Пересадка виноградника занимает минимум пять лет. AI позволяет вовремя выявить проблему и принять меры до того, как заражение распространится", — объясняет Эрлс.

Его компания Scout разработала AI-платформу, способную обрабатывать тысячи изображений за несколько часов, выявляя потенциальные угрозы. Технология анализирует состояние листьев и гроздей, а также помогает виноделам прогнозировать объем урожая с самого начала цветения лозы.

"Предсказать будущий урожай — сложная задача, но это критически важно, ведь от этого зависит планирование закупок, найм сезонных рабочих и весь процесс виноделия", — признает Эрлс.

Фермеров новшества не пугают, уверен эксперт. Напротив, они видят в AI способ облегчить тяжелый труд и получить ценную информацию о своих виноградниках.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.