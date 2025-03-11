Xpeng готовит летающие авто: инвесторы рвутся в гонку будущего

Акции Xpeng Inc. стремительно выросли после того, как председатель компании объявил о планах начать серийное производство летающих автомобилей и промышленных роботов уже в 2026 году.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Xpeng P5 003

На торгах в Гонконге бумаги автопроизводителя взлетели на 7,1%, временно достигнув максимума с августа 2022 года, а затем частично скорректировались. С начала года Xpeng демонстрирует впечатляющую динамику — акции компании почти удвоились в цене, опередив всех конкурентов в индексе Bloomberg Intelligence, который отслеживает глобальный рынок электрокаров. Для сравнения: сам индекс с января прибавил всего 4%.

Почему инвесторы делают ставку на Xpeng?

В последние месяцы на фондовом рынке растет интерес к технологическим компаниям, особенно тем, кто способен воспользоваться бумом на искусственный интеллект. Xpeng привлекает внимание не только амбициозными проектами, но и высоким спросом на новые модели электромобилей. Компания предлагает конкурентные цены и продвинутые системы автопилота, что дает ей преимущество в ожесточенной борьбе на рынке.

"Стратегия Xpeng приносит плоды"

"Акции Xpeng растут благодаря улучшению ежемесячных продаж, что подтверждает правильность стратегии компании, несмотря на жесткую конкуренцию", — говорит исполнительный директор UOB Kay Hian Hong Kong Limited Стивен Леунг.

При этом он добавляет, что новости о летающих автомобилях и роботах пока воспринимаются больше как фактор позитивных ожиданий.

"До их реального влияния на прибыль еще далеко, но эти проекты могут серьезно повлиять на рыночные настроения", — отметил эксперт.

Уточнения

XPeng Inc. или XPeng Motors (кит. 广州小鹏汽车科技有限公司; пиньинь Гуанчжоу сяо пэн цичэ кэдзи йосян гонгсы) — китайская автомобилестроительная компания, один из крупнейших производителей «умных» легковых электромобилей (в том числе беспилотных).



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