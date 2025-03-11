Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интрига отбора: кто из фигуристов поедет на Олимпиаду в Милан
Срочно к замене: 5 признаков того, что ваше полотенце пора выбросить
Постоянная усталость и головные боли — не просто стресс, а тревожный симптом
Две машины, одна узкая дорога и ноль желания уступить: кто заплатит за разбитое зеркало
Искусственный интеллект в виноделии: революция без потерь рабочих мест
Как помочь баклажанам завязывать плоды? Самый эффективный способ
Ваши цветы убивают питомца: список растений, смертельных для животных
Невероятный эффект косметики пробиотиками для вашей кожи: секреты правильного использования
Гость из Мексики рассказал, что удивило его в России больше всего

Xpeng готовит летающие авто: инвесторы рвутся в гонку будущего

Экономика

Акции Xpeng Inc. стремительно выросли после того, как председатель компании объявил о планах начать серийное производство летающих автомобилей и промышленных роботов уже в 2026 году.

Xpeng P5 003
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Xpeng P5 003

На торгах в Гонконге бумаги автопроизводителя взлетели на 7,1%, временно достигнув максимума с августа 2022 года, а затем частично скорректировались. С начала года Xpeng демонстрирует впечатляющую динамику — акции компании почти удвоились в цене, опередив всех конкурентов в индексе Bloomberg Intelligence, который отслеживает глобальный рынок электрокаров. Для сравнения: сам индекс с января прибавил всего 4%.

Почему инвесторы делают ставку на Xpeng?

В последние месяцы на фондовом рынке растет интерес к технологическим компаниям, особенно тем, кто способен воспользоваться бумом на искусственный интеллект. Xpeng привлекает внимание не только амбициозными проектами, но и высоким спросом на новые модели электромобилей. Компания предлагает конкурентные цены и продвинутые системы автопилота, что дает ей преимущество в ожесточенной борьбе на рынке.

"Стратегия Xpeng приносит плоды"

"Акции Xpeng растут благодаря улучшению ежемесячных продаж, что подтверждает правильность стратегии компании, несмотря на жесткую конкуренцию", — говорит исполнительный директор UOB Kay Hian Hong Kong Limited Стивен Леунг.

При этом он добавляет, что новости о летающих автомобилях и роботах пока воспринимаются больше как фактор позитивных ожиданий.

"До их реального влияния на прибыль еще далеко, но эти проекты могут серьезно повлиять на рыночные настроения", — отметил эксперт.

Уточнения

XPeng Inc. или XPeng Motors (кит. 广州小鹏汽车科技有限公司; пиньинь Гуанчжоу сяо пэн цичэ кэдзи йосян гонгсы) — китайская автомобилестроительная компания, один из крупнейших производителей «умных» легковых электромобилей (в том числе беспилотных). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Домашние животные
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век Аудио 
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Российский шоу-бизнес
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой Аудио 
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Красота и стиль
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Украина на переговорах в Саудовской Аравии не присоединилась к плану Трампа о мире с РФ Любовь Степушова Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить
Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить
Последние материалы
Срочно к замене: 5 признаков того, что ваше полотенце пора выбросить
Постоянная усталость и головные боли — не просто стресс, а тревожный симптом
Две машины, одна узкая дорога и ноль желания уступить: кто заплатит за разбитое зеркало
Искусственный интеллект в виноделии: революция без потерь рабочих мест
Как помочь баклажанам завязывать плоды? Самый эффективный способ
Ваши цветы убивают питомца: список растений, смертельных для животных
Невероятный эффект косметики пробиотиками для вашей кожи: секреты правильного использования
Гость из Мексики рассказал, что удивило его в России больше всего
Подводный лес длиной в 500 километров: клон морских водорослей удивил учёных
Алеся Кафельникова оправдалась за импланты в груди: я кормила грудью 7 месяцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.