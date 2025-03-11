Импорт оружия на Украину вырос в 100 раз! США — главный поставщик

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2020 по 2024 год Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия, занимая 8,8% мирового рынка по объему и стоимости поставок.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг США и Украины

Эти данные были опубликованы Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).

После Украины следуют Индия (8,3%), Катар (6,8%), Саудовская Аравия (6,8%), Пакистан (4,6%) и Япония (3,9%). Эти пять стран в совокупности составляют 35% всего импорта оружия за последние пять лет.

Импорт оружия на Украину увеличился почти в 100 раз с 2015 по 2019 год и с 2020 по 2024 год. Основным поставщиком оружия для Украины стали США, которые обеспечили 45% импорта, за ними следуют Германия (12%) и Польша (11%). С 2022 года Украина получила значительные партии оружия, как минимум, от 35 стран.

Россия, в свою очередь, в основном полагается на собственное производство крупного вооружения. В число десяти крупнейших мировых импортеров оружия в этот период входят также Индия, Пакистан, Япония и Австралия. В целом, на Европу пришлось 28% импорта, на Ближний Восток — 27%, на Северную и Южную Америку — 6,2%, а на Африку — 4,5%, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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