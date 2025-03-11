Интерес к DeepSeek угасает: хедж-фонды меняют стратегию на рынке Китая

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глобальные хедж-фонды продолжают продавать акции китайских компаний уже четвёртую неделю подряд.

Фото: flickr.com by The Central Intelligence Agency, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фондовая биржа

Это происходит на фоне снижения интереса к китайским технологиям, который был вызван недорогим стартапом DeepSeek в сфере искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на Goldman Sachs.

Фонды увеличили короткие позиции и сократили длинные за период с 28 февраля по 6 марта. С середины февраля хедж-фонды начали менять свои инвестиционные стратегии. В начале месяца Китай стал лидером среди покупок, совершённых клиентами хедж-фондов, что связано с успехом DeepSeek.

В январе DeepSeek произвёл фурор на Уолл-стрит, привлекая внимание инвесторов к китайским технологическим компаниям на фоне растущего интереса к искусственному интеллекту. Это способствовало росту обесцененных китайских акций.

Индекс Hang Seng в феврале вырос на 13%, а более широкий индекс MSCI China увеличился на 12% в феврале и на 6% в марте. Однако, по словам главного стратега Goldman Sachs по Азиатско-Тихоокеанскому региону Тимоти Мо, возможна фиксация прибыли после роста на 30% с минимумов середины января.

Хедж-фонды также продали акции во всех регионах, в основном в Северной Америке и Азии. Замедление роста торговли в Китае и усиление дефляционного давления могут негативно сказаться на краткосрочных тенденциях и снизить интерес инвесторов к активам Китая.

В целом позиции хедж-фондов в китайских акциях остаются небольшими, составляя около 8,2% от общего объема вложений.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

