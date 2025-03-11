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Доллары старого образца: что нужно знать о замене и сроках годности

2:49
Экономика

Со следующего месяца на рынок начнут поступать новые долларовые банкноты, и чтобы упростить их замену, Федеральная резервная система (США) разработала специальный механизм.

Долларовая купюра
Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Долларовая купюра

Основной причиной обмена банкнот является их износ. Новые выпуски не делают старые экземпляры недействительными, но банкноты с истекшим сроком годности необходимо обменивать. Износ банкнот зависит от их номинала и степени использования на рынке: некоторые банкноты долго остаются в обращении, а другие требуют замены из-за порчи.

Если банкнота повреждена, Федеральная резервная система (ФРС) автоматически изымает её, когда она попадает в их системы. Если банкнота в хорошем состоянии, она остаётся в обращении, но серьезно поврежденные банкноты уничтожаются. Процесс обмена для пользователей прост: достаточно внести банкноты в свой банк, и при снятии наличных они получат новые или более качественные экземпляры.

Срок годности долларовых банкнот зависит от их номинала. Банкноты более высокой стоимости, такие как 50 или 100 долларов, служат дольше, так как используются реже. Например, средний срок годности составляет:

  • 1 доллар: 6,6 года,
  • 5 долларов: 4,7 года,
  • 10 долларов: 5,3 года,
  •  20 долларов: 7,8 года,
  •  50 долларов: 12,2 года,
  • 100 долларов: 22,9 года.

ФРС рекомендует обменивать банкноты, если они сохраняют не менее 50% своей первоначальной поверхности и имеют видимые идентификаторы. В случае серьезных повреждений рекомендуется обратиться в банк за советом по процессу обмена.

Банкноты могут быть изъяты, если они изуродованы (с обрезанными краями, разрывами или пятнами) или находятся в плохом состоянии из-за естественного износа. Старые банкноты не становятся недействительными автоматически, но их обращение может пострадать, если они в плохом состоянии, пишет semana.

Чтобы защитить свои банкноты, рекомендуется:

  • Хранить их в прохладном и сухом месте.
  • Использовать обертки: формировать пачки и заворачивать в алюминиевую фольгу или герметичные пакеты.
  •  Избегать резинок: они могут высыхать и прилипать к бумаге, что приводит к повреждениям.
  • Регулярно проверять состояние банкнот на наличие сырости или повреждений.
  • Держать банкноты подальше от химикатов и вредных веществ.
  • Защищать от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить обесцвечивание и порчу бумаги.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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