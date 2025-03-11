Научные успехи КубГУ: доходы от исследований достигли 297 млн рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доходы Кубанского государственного университета (КубГУ) от научной деятельности в 2024 году составили 297 миллионов рублей.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мужчина решает задачу на доске

Это на 14,2% больше, чем в 2023 году, сообщает "РБК Краснодар". Поступления от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ возросли до 248 миллионов рублей, увеличившись на 15,3%. Также было получено больше патентов — их количество достигло 189, а доходы от лицензирования выросли на 22%.

Другой краснодарский университет, Кубанский государственный технический университет (КубГТУ), также продемонстрировал хорошие результаты: его доходы от научно-исследовательских работ и научно-технических услуг превысили 157 миллионов рублей. В прошлом году КубГТУ стал единственным университетом Кубани, который выиграл грант на создание региональной научной лаборатории.

Уточнения

Пате́нт — охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения.



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