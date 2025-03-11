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ФАС инициирует изменения в тарифном регулировании ЖКХ

1:09
Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить предельные индексы подорожания услуг ЖКХ раньше, чем это делается сейчас.

Здание Федеральной антимонопольной службы
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание Федеральной антимонопольной службы

По информации пресс-службы ведомства, тарифы можно будет снижать незадолго до их вступления в силу.

Согласно новому предложению, утверждение тарифов на следующий год должно происходить до 1 декабря, а не до 20 числа декабря, как это происходит сейчас. Дата начала действия тарифов останется прежней — июль. ФАС отметила, что опыт 2022 года показал, что целесообразно перенести сроки принятия решений по тарифам в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и вывоза ТКО.

Такое изменение необходимо для предотвращения дисбаланса в распределении индексов между различными сферами ЖКХ, поскольку тарифы на электроэнергию утверждаются раньше. Новые правила помогут более равномерно распределять повышение тарифов между разными коммунальными услугами и синхронизировать тарифное регулирование с инвестиционными процессами, передает РГ.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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